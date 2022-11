Liverpool-Napoli, Salah: “Vinto contro una della squadre più forti del mondo”

Mohamed Salah commenta Liverpool-Napoli al termine del match di Anfield: “Vinto contro una squadra tra le più forti del mondo“.

Il Liverpool ferma il treno Napoli e interrompe la striscia di 13 vittorie consecutive tra Champions League e Serie A. Gli azzurri fino al minuto 85 avevano fermato i Reds sullo 0-0, poi due gol da calcio d’angolo hanno portato i tre punti al Liverpool. Ma il Napoli resta primo nel girone, grazie alla vittoria 4-1 all’andata allo stadio Maradona, che suscita ancora il rammarico Klopp.

Salah commenta Liverpool-Napoli

Al termine del match di Uefa Champions League a Bt Sport è intervenuto Salah che ha detto: “Vincere contro una delle squadre più forti del mondo è sicuramente una bellissima sensazione. Ora dobbiamo solo pensare ad andare avanti per la nostra strada. È un risultato che per noi vale tanto e ci dà grande fiducia. Ora ci dobbiamo concentrare sul campionato, facendo leva su questa vittoria con il Napoli che è molto importante. Abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra tosta“.

Come ha detto anche Spalletti e Sky, il Napoli ha tenuto molto bene anche fisicamente il Liverpool di Salah. Un fattore non da poco, visto che spesso le italiane in Champions League fanno molta fatica dal punto di vista dell’intensità e della fisicità.

Gli azzurri sono andati anche in vantaggio con Ostigard, ma un fuorigioco millimetrico ha tolto la gioia del gol al giocatore norvegese, schierato al posto di Juan Jesus da Spalletti. Le parole di Salah dopo Liverpool-Napoli, restano molto importanti, perché danno il senso di quanto sia cresciuta anche mentalmente la squadra azzurra. Certo bisogna fare ancora passi in avanti per arrivare alle grandissime e forse la sconfitta indolore con il Liverpool può essere un buon modo per imparare una lezione e non commettere più errori nei finali di partita.