Klopp: “Fare quindici punti nel girone col Napoli è da folli”

Jurgen Klopp parla ai microfoni di Bt Sport al termine di Liverpool-Napoli, match terminato 2-0 per i Reds.

Napoli e Liverpool hanno entrambi 15 punti in classifica, ma gli azzurri passano come primi del Girone A poiché all’andata allo stadio Maradona avevano vinto col risultato di 4-1. “Peccato per il match di andata, dovevamo avere più pazienza e non l’abbiamo avuta, mentre queste sera ci siamo riusciti ed il risultato ci ha dato ragione” ha detto Klopp al termine della partita col Napoli.

Liverpool-Napoli: intervista Klopp

Il tecnico tedesco del Liverpool aggiunge: “La partita mi è piaciuta molto, mi sarebbe piaciuta anche se non avessimo segnato. Abbiamo fatto una buona prestazione, anche considerando alla pericolosità e quello che può fare il Napoli. I ragazzi hanno giocato davvero una bella partita. Ho visto coraggio e coraggio stasera: 15 punti in questo gruppo sono assolutamente folli considerando l’inizio”.

Klopp svela anche un retroscena sulla prima revisione Var per il gol di Ostigard: “Ho sentito che c’erano dei problemi tecnici al Var. Ci hanno messo molto tempo, non ho rivisto le immagini, ma se ci hanno impiegato così tanto, credo che abbiano visto giusto“.