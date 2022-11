Olivera: “Dispiaciuti, volevamo vincere col Liverpool”

Mathias Olivera parla ai microfoni di Sky dopo Liverpool-Napoli, sfida terminata 2-0 per gli uomini di Jurgen Klopp.

Sconfitta indolore per il Napoli che è primo nel Girone A di Champions League. Spalletti ha parlato di grande prestazione, ma è chiaro che si voleva vincere. Lo si è visto dalla reazione al primo gol di Salah.

Al termine del match è arrivato il commento di Olivera su Liverpool-Napoli: “Mi faccio trovare sempre pronto quando vengo chiamato in causa mi sto adattando al modo di giocare per la squadra“. L’uruguaiano ha disputato una buona partita, sia tatticamente che fisicamente.

Olivera ha poi aggiunto: “Siamo venuti qui per vincere non ci siamo riusciti, noi cerchiamo sempre di giocare e di vincere, di fare buone partite e di arrivare al risultato tramite il gioco“.