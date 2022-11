Tuttosport esulta: c’è una classifica in cui la Juve è davanti al Napoli

Tuttosport tira la volata alla Juve in tutti i modi, il quotidiano scrive che c’è una classifica in cui la Juve è davanti al Napoli.

La classifica in questione e niente poco di meno che quella delle password. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Eppure in questo 2022 c’è una classifica in Italia dove i bianconeri sono davanti al Napoli: è quella delle password utilizzate più comunemente in questo anno. Il software Nordpass, gestore proprio dei codici di accesso dei vari utenti, ha stilato una graduatoria delle 200 password più utilizzate nel 2022…“.

Da questa classifica emerge che “il nome del club bianconero è dunque la quinta password più usata nel 2022 in Italia, a seguire proprio la squadra di Napoli, anche se il nome potrebbe essere relativo anche alla città. Scorrendo tra i primi 200 posti si nota che la squadra partenopea torna in posizione 25 sottoforma di “napoli1926” e alla 48 con “forzanapoli”, mentre i bianconeri riappaiono solo alla 119 con “forzajuve”. Particolare vedere, legate a Juve e Napoli, le password “maradona” alla 96 e “delpiero” alla 150. Per le altre squadre di Serie A si posizionano alla 59 i giallorossi di Mourinho con “forzaroma” e alla 118 con “asroma”, i rossoneri di Pioli alla 62 con “forzamilan” a alla 155 con “milan, chiudono il quadro i nerazzurri di Inzaghi alla 68 con “forzainter” e alla 127 con “inter“.

Insomma mentre nei salotti tv si continua ad attaccare i giornalisti napoletani ed a tirare la volata alle inseguitrici del Napoli, c’è chi si spinge oltre guardando classifica extra calcio.

Classifica password più utilizzate in Italia