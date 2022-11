Repubblica – Di Lorenzo ha deciso: vuole diventare una bandiera del Napoli

Il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo è vicinissimo, il difensore vuole diventare una bandiera del Napoli e restare in azzurro fino a fine carriera.

La strada è oramai tracciata, la fascia di capitano sul braccio di Giovanni Di Lorenzo, è come se fosse stato l’ultimo atto per sancire un rapporto duraturo fino a fine carriera. Spalletti ha esaltato Di Lorenzo più volte, spiegando che lui è bravo ma la fascia non gli è stata data solo per motivi tecnici.

Insomma come uomo e come calciatore Di Lorenzo non si discute e lui più volte ha detto che gli piacerebbe chiudere la carriera al Napoli. Ora i tempi sembrano maturi per siglare questo accordo.

Rinnovo Di Lorenzo: diventa una bandiera del Napoli

Ecco quanto scrive Repubblica: “Giovanni Di Lorenzo, ha avuto pure la soddisfazione di segnare in Nazionale. È un terzino di spinta e già aveva esultato con l’Italia. Contro l’Albania ha collezionato la terza gemma con tanto di esultanza particolare: la famiglia si allarga, la moglie Clarissa è di nuovo in dolce attesa. La coppia ha già una bambina che ovviamente si chiama Azzurra. Di Lorenzo ha coronato così un momento davvero importante della sua carriera: è il capitano e protagonista di un Napoli da applausi sia in campionato che in Champions. Presto prolungherà ancora il suo contratto: l’idea è chiudere la carriera al Maradona. È diventato un vero e proprio simbolo di un gruppo che vuole scrivere la storia“.

La strada sembra spianata per Di Lorenzo bandiera del Napoli, il calciatore è sempre stato un punto fermo di qualsiasi allenatore sia transitato sulla panchina dei partenopei. C’è la volontà di chiudere l’accordo, principalmente quella del giocatore e questo fa una grandissima differenza.