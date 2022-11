Spalletti spettacolo con i bambini: “Studiare è uno sport, bisogna farlo bene. Di Lorenzo ha la pagella migliore” – VIDEO

Luciano Spalletti ha accolto i bambini al centro sportivo di Castel Volturno, il tecnico ha detto: “Studiare è uno sport, bisogna farlo bene“.

Il tecnico sa cosa significa essere un esempio per i più piccoli, che spesso vogliono ripercorrere i passi dei propri campioni. Ma non tutti arrivano a giocare in Serie A e sono tanti i calciatori che magari rinunciano allo studio per dedicarsi solo all’attività sportiva, senza però riuscire a raggiungere pienamente il proprio traguarda. Ed allora il tecnico ha voluto, più che giustamente, dare un insegnamento ai bambini che hanno assistito all’allenamento al training center di Castel Volturno, facendogli capire che nella vita lo studio è importantissimo.

Bambini a Castel Volturno: incontro con Spalletti

“Ci sono due modi per fare sport, due modi di essere campioni, ovvero il pallone e lo studio” ha detto il tecnico. I piccoli tifosi lo ascoltano, pendono dalle sue labbra, così come ammirano sul campo i propri beniamini.

Da buon padre, Spalletti si rivolge ai bambini ed aggiunge: “Studiare è uno sport importante e lo devi fare bene, perché se giochi con me nel Napoli devi capire cosa fare o dove andare. Devi essere bravo a calciare ed a capire qual che bisogna mettere in pratica. Studiare e giocare a calcio sono due sport uguali, qui Di Lorenzo fa il capitano perché ha la pagella migliore, non lo fa chi è più bravo a giocare a calcio. Poi Di Lorenzo è anche bravo a giocare, ma soprattutto ha la pagella migliore“.

Sicuramente un bel discorso quello di Spalletti prima Napoli-Empoli, una partita facile sulla carta, ma che può nascondere tante insidie come dimostrato anche negli scorsi anni, quando i toscani hanno sbancato lo stadio Diego Armando Maradona. Ci sarà bisogno di massima attenzione fisica, mentale e tattica.