Gazzetta – Eintrancht Francoforte di categoria inferiore, il Napoli può accedere ai Quarti di Champions

Il Napoli in Champions League affronterà l’Eintracht Francoforte, secondo Gazzetta è una squadra di “categoria inferiore“.

Sottovalutare qualsiasi squadra non è mai la scelta giusta, lo sa bene Luciano Spalletti che ha esaltato il Francoforte. Pensare di aver già vinto è un buon modo per uscire sconfitti, perché in qualsiasi partita ci sono difficoltà e l’avversario può riservare sempre sorprese, se non si è mentalmente attenti.

Markus Krösche direttore sportivo dell’Eintracht ha detto che il Napoli non si sente di certo fortunato ad aver pescato la squadra tedesca, ma quando si arriva agli Ottavi di finale non ci sono mai squadre facili da affrontare. Anche se sulla carta è sicuramente quella meno temibile.

Napoli-Eintracht Francoforte in Champions League: il commento di Gazzetta

Il quotidiano sportivo sul Napoli testa di serie scrive: “Dopo il Liverpool, Spalletti e i suoi fanno paura all’Europa e non può essere l’Eintracht l’ostacolo. I tedeschi hanno vinto l’Europa League, ma fin dalla Supercoppa persa con il Real Madrid sono apparsi di una categoria inferiore e, per di più, senza il neo-juventino Kostic. Questo Napoli può fare un pensiero ai quarti, dove non è mai arrivato e, grazie agli incroci di ieri, non dovrebbe più temere diverse big“.

Insomma secondo Gazzetta il Napoli è più sicuro di accedere ai Quarti di Champions League, ma guai a sottovalutare la doppia sfida con i tedeschi. Sicuramente si giocherà in un ambiente caldissimo, contro una squadra che vorrà dare tutto per coronare il sogno di accedere al turno successivo, che significa non solo gloria sportiva ma anche tanti soldi.