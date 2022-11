Eintracht, il ds Krösche: “Il Napoli non è super felice di aver preso noi”

Markus Krösche dichiara che il Napoli non è super felice di aver preso l’Eintracht Francoforte

L’urna di Nyon mette di fronte il Napoli all’Eintracht Francoforte. Il direttore sportivo del team tedesco Markus Krösche ha espresso il suo parere sull’accoppiamento con il Napoli in Champions League: “In definitiva, dovevamo aspettarci di ritrovarci di fronte un avversario difficile da affrontare. Faremo di tutto per passare al turno successivo. Non credo che il Napoli sia super felice di aver preso noi ai sorteggi degli ottavi di Champions League”, le sue parole riportate quest’oggi dal portale FAZ.de sul sorteggio delle 12.

I tedeschi sono reduci dalla vittoria della scorsa edizione dell’Europa League contro i Rangers Glasgow e si sono qualificati secondi nel girone del Tottenham, davanti ad avversarie temibili come Sporting Lisbona e Marsiglia.

Spalletti non si fida dell’Eintracht Francoforte

Luciano Spalletti, come dichiarato al termine dei sorteggi di Champions League, ha smorzato ogni tipo di entusiasmo perché è consapevole delle pericolosità della compagine tedesca, evidenziando il trionfo della passata stagione nella seconda competizione Uefa per club.

“L’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”. Ha dichiarato l’allenatore di Certaldo sul sito ufficiale del Napoli.