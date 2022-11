Champions, Cabrini a sorpresa: “Eintracht? Duello complicato per il Napoli”

Gaetano merita più spazio al Napoli? “Ci sono alcuni ragazzi molto interessanti e sarebbe giusto lanciarli nella mischia in un campionato importante come la Serie A. Ma è necessario tener conto del momento attuale della squadra. Inserirlo in un momento come quello del Napoli è complicato schierarlo in campo. In un altro club, non nella stessa posizione degli azzurri, potrebbe trovare più spazio”.

Cos’è mancato all’Atalanta per vincere sabato? “Non è più una sorpresa, è ormai in pianta stabile nelle zone alte della classifica da anni. È un club con caratteristiche importanti, basate anche sull’operato svolto nel settore giovanile. Gasperini ha avuto la mano adeguata per condurre la Dea in Europa, anche se quest’anno lo scenario è diverso. Tuttavia, si sta lanciando bene a capofitto nel campionato. Nonostante la sconfitta con il Napoli, resterà una gatta da pelare sino alla fine del campionato per le rivali”.

Cabrini si sofferma su Juventus-Inter

Commento su Juve-Inter? E sulle dichiarazioni di mister Allegri? “I senatori non hanno offerto il giusto apporto alla squadra per gli infortuni riscontrati. Attualmente è in atto un’integrazione tra i senatori e i nuovi giovani, i quali stanno dimostrando di essere all’altezza, è il modo per ripartire alla grande. A meno che non succeda il finimondo, difficilmente la Juve, tuttavia, si giocherà il campionato. L’obiettivo sarà conquistare un posto nella prossima Champions. Questo mix tra vecchi e nuovi giocatori è il risultato migliore per ripartire”.

Segreto del Napoli? Può continuare su questi ritmi? “Merita il primato, è la squadra che gioca il miglior calcio. Finalmente la società ha compreso che il campionato si vince battendo le squadre di media-bassa classifica, è questa la condanna la quale ha indotto alla sconfitta”.

Pensieri sui sorteggi dei club italiani? Cabrini a sorpresa va in contro tendenza: “A primo impatto, credo che l’Inter abbia avuto il miglior sorteggio. Gli incontri di Milan e Napoli rispettivamente con Tottenham e Francoforte sembrano più complicati”.

E sulla trasferta tedesca del Napoli? “Gli azzurri non devono avere timore di nessuno. L’avversario reale del Napoli è il Napoli stesso, il quale ha mollato e ceduto nel corso delle passate annate ad un certo punto della stagione. Ma quest’anno la squadra sembra molto tosta, non fa sconti a nessun avversario. Ad oggi sono gli altri a dover temere il club azzurro”.

Giudizio sulla Nazionale? “Mi auguro che il calcio italiano possa rinascere e che l’Italia possa giocare presto i Mondiali”.