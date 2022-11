Albania-Italia: Di Lorenzo gol, assist Raspadori – VIDEO

L’Italia batte l’Albania per 3-1, grazie ad una doppietta di Grifo ed al gol di Di Lorenzo, assist anche per Raspadori.

Roberto Mancini chiedeva delle risposte ai suoi ragazzi per cercare di rendere meno amaro questo mese senza la partecipazione ai Mondiali in Qatar. Un flop clamoroso quella della Nazionale italiana che per due edizioni di seguito non parteciperà alla competizioni iridata.

Ma ora è il momento di costruire per arrivare pronti ai prossimi impegni, dalle qualificazioni alla Nations League. Mancini ha chiamato anche alcuni giovani come Pafundi, Miretti e Fagioli ma contro l’Albania la spunta la ‘vecchia’ guardia.

Di Lorenzo segna il gol dell’1-1 dopo la rete subita da Ismajli. Il difensore del Napoli schierato nell’inedita posizione di esterno di centrocampo con una difesa a tre, si inserisce bene in area di rigore e sfrutta un cross di Grifo. Poi è proprio il giocatore del Friburgo a segnare una doppietta. Il gol del 2-1 arriva con un assist illuminante di Giacomo Raspadori, che prima ruba palla e poi è bravissimo a vedere il compagno a rimorchio ed a servirgli un passaggio al bacio da spingere in porta. Bello anche il gol del 3-1 sempre di Grifo che con un tiro a giro beffa il portiere avversario. Durante la partita c’è stata tanta paura per l’infortunio di Tonali che ha fatto spaventare tutti, ma il giocatore è cosciente. Mancini ha fatto anche esordire il 16enne Pafundi.