Tonali pauroso infortunio, esce in barella. In ospedale per accertamenti – VIDEO

Paura per Sandro Tonali durante Albania-Italia, il centrocampista è caduto in modo scomposto ed è battuto a terra.

Si è temuto per un colpo alla testa per Sandro Tonali, centrocampista del Milan e dell’Italia. La dinamica che ha portato al suo infortunio aveva fatto spaventare tutti. Il giocatore è uscito in barella immobilizzato dai sanitari ed è stato trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni fortunatamente è stato escluso il colpo alla testa, ma si tratta di un problema alla spalla. Come riferisce Gazzetta dello Sport sono esclusi problemi alla colonna vertebrale, quindi un’altra buona notizia per il giocatore.

“Il giocatore è subito risultato cosciente negli spogliatoi, e ha poi lasciato le stanze dello stadio di Tirana con le proprie gambe, un ottimo segnale, con la serenità che è tornata anche sulla panchina azzurra. È stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso” fa sapere Gazzetta.

La partita Albania-Italia è terminata 1-3 con i gol di Di Lorenzo e doppietta di Grifo, ma la notizia più importante arriva da Tonali che fortunatamente non ha subito danni pesanti dalla caduta rovinosa sul terreno di gioco.