Mondiale in Qatar 2022: tutte le rose delle 32 nazionali

Il Mondiale 2022 in Qatar comincia il 20 novembre 2022, Napolipiu vi presenta tutte le rose di tutte 32 le nazionali coinvolte.

Dall’Argentina di Messi, al Brasile di Neymar, passando per la Francia del neo pallone d’oro Benzema, senza dimenticare la clamorosa esclusione dell’Italia. Il Mondiale in Qatar del 2022 è e resterà uno dei più controversi della storia del calcio. In pieno inverno si gioca la competizione iridata, cosa che non era mai accaduta prima. Tra tantissime contestazioni, per i migliaia di morti durante la costruzione degli stadi, mai resa ufficiale, alle severissime leggi sull’etica e la morale, la competizione in Qatar è pronta a prendere il via.

Qatar 2022: tutte le rose delle Nazionali

Ecco gli 831 protagonisti della competizione

Arabia Saudita

Alyami Sultan Madu Alamri Albulayhi Alburayk Salman Almalki Feras Salem Saleh Saud Yasser Otayf Alhassan Sami Altambakti Nawaf Hatan Alobud Alowais Alaqidi Kanno Nasser Haitham Ryadh

Argentina

Armani Foyth Tagliafico Montiel Paredes Pezzella De Paul Acuna Alvarez Messi Di Maria Rulli Romero Palacios Gonzalez Gomez Rodriguez Otamendi Mac Allister Dybala L. Martinez E. Martinez E. Fernandez Martinez Molina

Australia

Ryan Degenek Atkinson Rowles Karacic Boyle Leckie Wright Maclaren Hrustic Mabil Redmayne Mooy Mcgree Duke Behich Devlin Vukovic Souttar Deng Kuol Irvine Goodwin King Cummings Baccus

Croazia

Livakovic Stanisic Barisic Perisic Erlic Lovren Maker Kovacic Kramaric Modric Brzocovic Grbic Vlasic Livaja Pasalic Petkovic Budimir Orsic Sosa Gvardiol Vida Juranovic Ivusic Sutalo Saucic Jakic

Danimarca

Schmeichel Andersen Nelsson Kjaer Maehle A. Christensen Jensen Delaney Braithwaite Eriksen Skov Olsen Dolberg Kristensen Damsgaard Norgaard O- Crhistensen Stryger Wass Wind Yurary Cornelius Ronnow Jokbjerg Skov

Ecuador

Galindez Torres Hincapie Arboleda Cifuentes Pacho Estupinan Fruezo Ayrton P. Ibarra Estrada Ramirez Valencia Arreaga Mena Sarmineto Angelo Palacios Plata Mendez Franco Dmoinguez Caicedo Reasco Porozo K. Rodriguez

Francia

Lloris Pavard Disasi Varane Kounde Guendouzi Griezmann Tchouameni Giroud Mbappe Dembele Nkunku Fofana Rabiot Veretout Mandanda Saliba Upamecano Benzema Coman L. Hernandez T. Hernandez Areola Konate Camavinga Thuram.

Belgio

Courtois Alderwwireld Theate Faes Vertonghen Witsel De Bruyne Tielemans R. Lukaku E. Hazard Carrasco Mignolet Casteels Mertens Meunier T- Hazard Trossard Onana Dendoncker Vanaken Castagne De Ketelaere Batshuayi Openda Doku Debast.

Messico

A. Talavera N. Araujo C. Montes E. Alvarez J. Vasquez G. Arteaga L. Romo C. Rodriguez Raul A. Vega R. FunesMori R. Coti G. Ochoa E. Gutierrez H. Moreno H. Herrera O. Pinda A. Guardado J. Sanchez H. Martin U, Antuna H. Lozano J. Gallardo L. Chavez R. Alvarado K. Alvarez.

Olanda

Pasveer Timber De Ligt Virgil Aké De Vrij Bergwijn Gakpo L. De Jong Memphis Berghuis Lang Bijlow Klassen De Roon Malacia Blind Janssen Weghorst Koopmeiners F. De Jong Ducries Noppert Taylor Simons Frimpong.

Polonia

Szczesny Cash Jedrzejczyk Wieteska Bednarek Bielik Milik D. Szymanski Lewandowski Krychowiak Grosicki Kaminski Kiwior Glik Swiderski Zurkowski Bereszynski S. Szymanski Zielinski Zalewski Grabara Piatek Frankowski Swiderski Gumny Skoras.

Portogallo

Rui Patricio Dalot Pepe Ruben Dis Raphael Palhinha Ronaldo B. Fernandes André Silva Bernardo Joao Felix Josè Sa Danilo William R. Leao Vitinha J. Mario R. Neves N. Mendes Joao Cancelo R. hort Diogo Costa Matheus N. Antonio S. Otavio G. Ramos.

Qatar

Alsheeb Pedro Abdel Karim Waad Tarek A. Hatem Alaadin Ali Muntari Alhaydoos Afif Boudiaf Musaab Homam Bassam Khoukhi Ismail M. K, Muneer Almoez Salem Yousuf Barsham Madibo Nayef Jassem Mustafa.

Senegal

Mendy Jakobs Koulibaly Diallo Gana Nampalys Sabaly Kouyate Iliman Mané Formose Pape Abou Pape Gueye Name K. Diatta Pathe Pape Sarr I Sarr Diedhiou Bamba Dia Fode Ballo Seny Loum Ndiaye Jackson Gomis

Galles

Hennessey Ward A. Davies B. Davies Cabango Lockyer Rodon Mepham Ampadu Gunter N. Williams Roberts Thomas Allen Smit Levitt Morell J. Williams Ramsey Wilson Colwill Bale Moore Harris Johnson James.

Brasile

Becker Danilo T. Silva Marquinhos Casemiro Alex Sandro Paquetà Fred Richarlison Neymar jr Raphinha Weverton Dani Alves E. Militao Fabinho Alex Telles Bruno G G. Jesus Antony Vinicius Jr Rodrygo E. Ribeiro Ederson Bremer Pedro Martinelli.

Camerun

Ngapandouetnbu Ngom Nkoulou Wooh Ondaua Ngamaleu Nkoudou Anguissa Nsame Aboubakar Bassogog Toko-Ekambi Choupo-Moting Oum Kunde Malong Epassy Mbaizo Hongla Fai Mbeumo Castelletto Ntcham Onana Ebosse Nouhou Souaibou,

Canada

St. Clair Johnston Adegugbe Miller Vitoria Piette Eustaquio Frase Cavallini Hoilett Buchanan Ugbo Hutchinson Kaye Kone Pantemis Larin Borjan Davies J. David Osorio Laryea Milla Wotherspoon Cornelius Waterman.

Corea del Sud

S G Kim J J Yoon J S Kim M J Kim W Y Jung I B Hwang H M son S H Paik G S Cho J S Lee H C Hwang B K Song J H Son C Hong M H Kim U J Hwang S H Na K I Lee Y G Kim K w Wkon H W Jo C H Kwon T H Kim Y M Cho W Y Jeong M K Song.

Costa Rica

Navas Chacon Vargas Fuller Borges Duarte Contreras Oviedo Bennette Bryan Johan Campbell Torres Salas Calvo Martinez Tejeda Alvarado Waston Aguilera Lopez Matarrita Sequiera Wilson Hernandez Zamora.

Germania

Neuer Rudiger Raum Ginter Kehrer Kimmich Havertz Goretzka Fullkrug Gnabry Gotze Trapp Muller Musiala Sule Klostermann Brandt Hofmann Sane Gunter Gundogan Ter Stegn Schlotterbeck Adeyemi Bella.

Ghana

Zigi Tariw Odoi Salis Partey Owusu Fatawu Kyere J. Ayew A. Ayew Osman Danlad Bernieh Mensah Aidoo Manaf Baba Amartey Inaki Kudus Salis Sulemana Djiku Sowah Semenyo Seidu.

Giappone

Kawashima Yamane Taniguchi Itakura Nagatomo Endo Gaky Doan mitoma Minamino Kubo Gonda Morita Ito Kamada Tomiyasu Tanaka Asano Sakai Machino Ueda Yoshida Schmidt Soma Maeda H. Ito.

Inghilterra

Pickford Walter Show Rice Stones Maguire Grealish Henderson Kane Sterling Rashford Trippier Pope Pillips Dier Coady Saka Alexander Arnold Mount Foden Whiter Bellingham Ramsdale Wilson Maddison.

Iran

A. Beiranvand Moharrami E.Hajisafi Shoja M. Mohamadi S. Ezatolahi A. Jahanbakhsh M. Pouraliganji Taremi Karim V. Amiri Payam Kanani Ghodoos Roozbeh M. Torabi A. Gholidazedeh A. Karimi Makid S. Azmoun Ahmad Abedzadeh Ramin H. Hosseini Jalali.

Marocco

Bono Hakimi Mazraoui Amrabat Aguerd Saiss Ziyech Ounahi Hamed-Allah Harit Sabiri El Kajoui Chair Aboukhlal Amallah Ezzalzouli Boufal El-Yamiw En-Nesyri Dari Cheddira Tagnaouti El Khannouss Benoun Attiat-Allah Jabrane

Serbia

Dmitrovi Pavlovic Erakovic Milenkovic Veljkovic Maksimovic Radonjic Gudelj A. Mitrovic Tadic Jovic Rajkovic S. Mitrovic Zivkovic Babic Lukic Vlahovic Racic Sergej Duricic Lazovic Vanja Ilic Mladenovic Grujic. Kostic.

Spagna

Sanchez Azpilicueta Eric Pau Sergio M. Llorente Morata Koke Gavi M. Asensio Ferran WWilliams Jr. Raya Gaya Hugo G. Rodrigo Yeremy Jordi Alba C. Soler Carvajal Olmo Sarabia Unai Simon Laporte Ansu Fati Pedri

Svizzera

Sommer Fernandes Widemer Elvedi Akanji Zakaria Embolo Freuler Seferovic Xhaka Steffen Omlin Rodriguez Aebischer Sow Fasnsnacht Vargas Comert Okafor Frei Kobel Schar Shaqiri Kohn Rieder Jashari.

Tunisia

Mathlouthi Ifa Talbi Meriah Ghandri Bronn Msakni Hannibal Jebali Khazri Khenissi Maaloul Sassi Laidouni B. Romhane Dahmen Skhiri Chaaleli Jaziri Dragher Kechrida Ben Said Sliti Abid Ben Sliman Hassen.

Uruguay

Musler J. M. Gimenez Godin Araujo Vecino Betancur De La Cruz Pellistri Suarez De Arrascaet Nunez Sosa Varela Torreira Valverde Olivera Vina Gomez Coates Torres Cavai Caceres Rochet Canobbio Uguarte.

Usa