LIVE – Amichevole Napoli-Crystal Palace: Formazioni ufficiali

Napoli-Crystal Palace, seconda amichevole in Turchia per la banda di Spalletti che si sta preparando per la ripresa del campionato di serie A.

Dopo aver battuto 3-2 l’Antalyaspor nella prima partita amichevole del mese di dicembre, il Napoli torna in campo al Corendon Airlines Park Antalya Stadium, in programma c’è un test probante e cioè quello con il Crystal Palace, squadra di metà classifica della Premier League ma con giocatori di valore, un allenatore di qualità (Vieira) e che sicuramente è più avanti nella preparazione dei partenopei, che hanno chiuso la prima parte di stagione al comando della Serie A, 41 punti ottenuti nelle prime 15 giornate. Martedì il Napoli tornerà in Italia e sabato 17 dicembre, alle ore 20:30 al Maradona ospiterà il Villarreal, in un altro test internazionale.

FORMAZIONI UFFICIALI CRYSTAL PALACE-NAPOLI

Spalletti lavora su alcune idee molto interessanti e su tre moduli

NAPOLI – 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CRYSTAL PALACE – 4-3-3: Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Olise, Zaha

CRYSTAL PALACE-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Crystal Palace-Napoli

• Data: domenica 11 dicembre 2022

• Orario: 16:00 italiane

• Canale TV: Sky Sport (canale 251, in pay per view)

• Streaming: DAZN

La partita amichevole tra Crystal Palace e Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky, ma in pay per view: evento disponibile a pagamento su Sky Sport (canale numero 251) al prezzo di 9,99 euro.

Per vedere Crystal Palace-Napoli in diretta streaming, occorrerà utilizzare DAZN scaricando l’app su una smart tv compatibile, smartphone o tablet, mediante console Playstation o XBox, oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

In alternativa, sarà possibile collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra dell’amichevole Crystal Palace-Napoli.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Alberto Santi sarà il telecronista DAZN di Crystal Palace-Napoli; Sky, invece, non ha reso noto chi effettuerà la telecronaca dell’amichevole.