Napoli-Crystal Palace: Simeone titolare, dove vedere il match in tv e streaming

Napoli-Crystal Palace, seconda amichevole in Turchia per la Winter Football Series by Regnum, Simeone parte titolare, tutte le informazioni su dove vedere il match in tv e streaming.

Il Napoli scende di nuovo in campo nel suo percorso di avvicinamento alla ripresa delle competizioni ufficiali. La seconda e ultima amichevole in Turchia sarà un test più probante rispetto a quello con l’Antalyaspor. Spalletti in conferenza stampa ha fatto sapere che la squadra sta rispondendo bene agli allenamenti, ma praticamente quello azzurro sarà un secondo ritiro quindi la condizione atletica potrebbe ancora non essere al top dopo dieci giorni di preparazione. Il tecnico farà qualche cambio in formazione titolare, ma dovrà tenere sempre presente dell’assenza dei cinque giocatori che hanno partecipato al Mondiale.

Napoli-Crystal Palace: formazioni e dove vederla in tv e streaming

La buona notizia è il recupero di Juan Jesus, mentre Sirigu sarà ancora out. La situazione del portiere preoccupa il Napoli che pensa ad un sostituto. Durante la gara si darà spazio a tutti come accaduto anche contro l’Antalyaspor ma questa volta Osimhen partirà dalla panchina.

Napoli probabile formazione : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Crystal Palace probabile formazione: Butland, Clyne, Tomkins, Guehi, Ward, Doucoure, Hughes, Olise, Ebiowei, Mateta, Zaha.

Amichevole Napoli si vede in tv: Dazn o Sky

La seconda amichevole del Napoli in Turchia si gioca oggi 11 dicembre alle 16.00 ora italiana. Il match Napoli-Crystal Palace sarà trasmesso in diretta tv da Dazn e Sky. Dazn trasmette la partita senza alcun costo per gli abbonati. Mentre per gli utenti Sky bisognerà acquistarla ad un prezzo di 9,99.

La diretta streaming di Napoli-Crystal Palace sarà offerta da Dazn con l’applicazione dedicata per smartphone, pc, tablet, console e supporti come Amazione Fire stick e Google Chromecast.