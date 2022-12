Zaniolo al Napoli, c’è un segnale positivo

Nicolò Zaniolo al Napoli è la notizia di calciomercato lanciata da Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024.

Il giocatore di proprietà della Roma è stato accostato al Napoli già durante lo scorso mercato estivo, ora ritorna la notizia con maggiore insistenza. Zaniolo era promesso alla Juve, ma vista la situazione complicata che sta vivendo la società bianconera, che deve fare i conti con indagini della Procura di Torino e teme ripercussioni dalla giustizia sportiva, la strada sembra complicata.

Ed allora il Napoli per Zaniolo può essere un’ottima chance di crescita. Il progetto della Roma non sta decollando come tutti si aspettavano. Nemmeno l’intervento di Mourinho e Dybala hanno fatto svoltare la squadra giallorossa, che però ha tutta la seconda parte di stagione per agguantare la qualificazione alla Champions League.

Ma la situazione legata a Zaniolo al Napoli va tenuta d’occhio. Secondo Gazzetta dello Sport sia il giocatore che la famiglia vedono di buon occhio il trasferimento in azzurro. La si vede come un’opportunità concreta di crescita dal punto di vista professionale, oltre che una piazza molto appetibile.

Al momento la priorità di Zaniolo è quella di rinnovare il contratto con la Roma. Gli agenti del giocatore e Tiago Pinto si vedranno in settimana per cercare di trovare un accordo, ma appare molto complicato che si arrivi immediatamente ad una intesa.