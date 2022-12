“Napoli i terzini e Meret non convincono affatto” arriva la risposta di Del Genio

Paolo Del Genio risponde ad un tifoso che ha espresso il suo disappunto sui terzini e sul portiere del Napoli: Alex Meret.

Il Napoli è primo in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda. Nonostante tutto non mancano le critiche anche aspre alla squadra di Spalletti. Un tifoso intervenuto in diretta a Tele A ha detto: “Penso che la rosa azzurra sia molto forte e di qualità dal centrocampo in su, mentre i problemi ci sono in difesa. I terzini non mi convincono, così come Alex Meret, portiere che non mi dà sicurezza. Se fossi al posto della dirigenza napoletana prenderei il portiere del Marocco“. Di portieri si continua a parlare a Napoli ma per un eventuale sostituto di Sirigu, che non dà garanzie dal punto di vista fisico.

Alla considerazione del tifoso ha risposto Paolo Del Genio che su Yassine Bounou portiere del Marocco, super protagonista ai Mondiali, ha detto: “Certe situazioni vanno valutate complessivamente. Siamo veramente sicuri che Bounou sia più forte di Meret? Dovremmo vederlo con più costanza per capire se veramente ha grandissime qualità“. Bono è di proprietà del Siviglia, club con cui sta giocando con regolarità in Liga spagnola. Ma la differenza la sta facendo ai Mondiali con il suo Marocco approdato in semifinale.