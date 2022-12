Marocco in semifinale: a Napoli esplode la festa – VIDEO

Il Marocco batte il Portogallo e accede alle Semifinali di Coppa del Mondo, scoppia la festa della comunità marocchina a Napoli.

Un’esplosione di gioia quella che si registra a Napoli dopo la vittoria del Marocco. La folta comunità marocchina ha invaso piazza Garibaldi nei pressi della stazione centrale, facendo esplodere botti e fumogeni. Traffico in tilt anche in altri punti della città dove si sta festeggiando il passaggio del turno del Marocco.

C’è chi pensa che il Marocco in semifinale sia l’anticalcio. Invece ci sono tantissimi che stanno simpatizzando per la squadra africana che raggiunge un risultato storico. Il Marocco riesce a battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Leao, Joao Felix e Bruno Fernandes. Un passaggio del turno festeggiato in molte città non solo a Napoli.