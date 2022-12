Padovan: “Napoli contro Inter e Juve, io ho una forte sensazione…”

Giancarlo Padovan giornalista di Sky parla dei prossimi impegni del Napoli che in Serie A giocherà contro Inter e Juventus.

La sfida tra Inter e Napoli si giocherà già il quattro gennaio, con i giocatori dell’Inter sono sicuri di battere gli azzurri per rilanciarsi in chiave scudetto. La squadra di Simone Inzaghi deve recuperare 11 punti al Napoli, quindi la strada sembra davvero molto lunga. Tanti operatori del mondo del calcio sono convinti che il Napoli a gennaio cadrà, riaprendo la lotta scudetto. Di opinione diametralmente opposta è Giancarlo Padovan che a Sky dice. “In questo momento i club è come se stessero facendo un altro ritiro prima del campionato. Le amichevoli hanno la loro importanza, perché si testa la condizione fisica della squadra. Io non credo che il Napoli si lascerà distrarre da questa sosta e dalle festività natalizie“.

Poi Padovan aggiunge: “Secondo il mio parere il Napoli si sta preparando molto bene a questa seconda fase del campionato. Non credo che avrà molti problemi, nonostante le sfida con Inter e Juventus a gennaio. Anzi, io credo che gli azzurri riusciranno ad aumentare il distacco con le pretendenti. Penso che il Napoli che vedremo a gennaio sarà quello che abbiamo lasciato a novembre, ovvero vincente ed entusiasmante“.