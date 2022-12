Mkhitaryan: “Battiamo il Napoli e le vinciamo tutte!”

Henrikh Mkhitaryan attaccante dell’Inter ha parlato al termine del ritiro di Malta, guardando anche alla sfida con il Napoli di Luciano Spalletti.

L’Inter deve recuperare 11 punti al Napoli in classifica ed alla ripresa del campionato il 4 gennaio ci sarà Inter-Napoli. Sfida che secondo molti può essere una prove verità per gli uomini di Spalletti. Tutte le avversarie aspettano la caduta degli azzurri, ma il Napoli è più che intenzionato a tenersi stretto il primo posto. Gli azzurri si stanno allenando in Turchia senza i cinque giocatori impegnati in Nazionale, ma hanno recuperato Kvaratskhelia. Spalletti prova nuove soluzioni tattiche, ma soprattutto prepara fisicamente i suoi calciatori ad affrontare una seconda parte di stagione molto complicata.

Si parte subito forte con la partita con l’Inter. Sfida a cui pensa anche Mkhitaryan che a Sportmediaset dice: “È presto per parlare di questa sfida, ma abbiamo tutto nella testa, sappiamo quanto

sia importante. Dobbiamo fare tutto per vincere quella e pure quelle successive. Il mio obiettivo per il 2023 è vincere trofei con l’Inter“.