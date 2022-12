Varriale: “Allegri non è Spalletti, ci sono differenze evidenti”

Enrico Varriale giornalista della Rai parla di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, rispettivamente allenatori del Napoli e della Juve.

Il giornalista ai microfoni di Radio Marte ha messo a paragone Spalletti e Allegri: “Gli allenatori di questo calibro sono tutti enormemente preparati. Allegri ha seguito il calcio anche quando non ha allenato, ma è più ‘gestore’, fa collimare le grandi personalità puntando più sui risultati che con il gioco. Solo nel primo Cagliari produsse un gran calcio. Al Milan e alla Juve, invece, ha gestito e vinto tanto“.

Poi Varriale aggiunge: “Spalletti è un’altra cosa e lo ha dimostrato alla Roma, all’Udinese e in Russia. E lo sta facendo a Napoli: vuole vincere con il gioco, e lo fa in maniera moderna, prendendosi i suoi rischi. Sono due filosofie di fondo molto diverse. Spalletti sta conoscendo una piena maturità personale, anche caratteriale, a Napoli. Sta crescendo col Napoli stesso, plasmando nel tempo una squadra che sente sempre più sua. Kvara, se l’allenatore non fa danni, è un giocatore che esalta anche il collettivo e il gruppo. Allegri è più ‘risultatista’, Spalletti più ‘giochista’…“.