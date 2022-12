Tifosi della Juve scatenati: “Il marcio sta a Napoli, nessuno ne parla”

La Juve continua ad essere nel mirino della Procura di Torino, ma secondo i tifosi bianconeri bisogna indagare anche sul Napoli.

In questi giorni l’opinione pubblica sembra nettamente contro la Juventus costretta a difendersi sotto ogni punto di vista. I dirigente dimissionari del club bianconero sono indagati dalla procura di Torino, con una serie di intercettazioni che fanno uscire fuori il sistema plusvalenze, che non convince i magistrati. Tutte questioni che vanno chiarite dinanzi ad un tribunale.

Inoltre sulla vicenda ci sarà anche un vaglio della giustizia sportiva della Figc, così come quella della Uefa che però indagherà sul fair play finanziario.

C’è una vera bufera sulla Juve ed allora i tifosi bianconeri reagiscono di conseguenza. Non ammettono colpe, ma provano a buttarla in caciara ed hanno scelto Napoli come bersaglio. Sul web sono tantissime le conversazioni in cui il Napoli di De Laurentiis (con i conti perfettamente in ordine ed esempio virtuoso) viene dipinto come il grande mostro. “Perché nessuno parla dell’affare Osimhen al Napoli?” Scrive un tifoso bianconero. Mentre un altro aggiunge: “Parlare della Juve fa vendere giornali e fa fare ascolti, ma il marcio sta a Napoli“.

C’è chi addirittura si spinge ancora più indietro e tira addirittura in ballo la monetina di Alemao o altre storie assurde, create ad arte per provare a destabilizzare l’ambiente. Insomma i tifosi juventini vorrebbero nascondere la polvere sotto al tappeto, proprio loro che tifano per un club, i cui dirigenti, continuano ad esporre anche gli scudetti tolti dalla giustizia sportiva durante Calciopoli.