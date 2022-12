Maradona jr ai filo-nordisti: “A gennaio molti fegati saranno persi”

Diego Armando Maradona junior ha parlato del Napoli e della corsa scudetto, ma ha fatto anche il punto sul Mondiale in Qatar.

Maradona jr ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “La sfida tra Olanda e Argentina è molto interessante. L’Olanda ha grande qualità, ma l’Argentina non è da meno. Il Mondiale della Seleccion è svoltato quando hanno giocato MacAllister ed Enzo Fernandez, ma è chiaro che ad incidere sono i grandi giocatori. Il Messi visto nelle ultime partite può portarsi a casa il match. Ma se deve giocare come accadde al Mondiale in Brasile, allora l’Argentina farà molta più fatica“.

Diego Armando Maradona junior parla anche del Napoli dopo l’amichevole con l’Antalyspor: “Io non darei grande importanza a questi test match. Sono utili soprattutto per mettere minuti nelle gambe e capire in quali condizioni sono i giocatori, ma anche comprendere se sono tornati con la testa giusta o no. Io dico che il Napoli sarà pronto e se uscirà consapevole dalle prime partite che si giocheranno a gennaio, poi molti fegati saranno persi per i giornalisti e per i filo-nordisti. Assumi consapevolezza, per te e per gli altri, che si rendono conto di affrontare una squadra così forte”.