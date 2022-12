Highlights e gol Napoli-Crystal Palace 3-1 -VIDEO

Gli Highlights e il video dei gol dell’amichevole Napoli-Crystal Palace 3-1. Osimhen e Raspadori stendono gli uomini di Viera.

Il Napoli sa solo vincere, anche in Turchia gli azzurri fanno due su due. Dopo l’Antalyaspor il Napoli batte anche il Crystal Palace, chiudendo con sole vittorie il ritiro turco. A Belek finisce 3-1 per la formazione di Luciano Spalletti, e il protagonista è sempre il solito, ovvero Giacomo Raspadori: doppietta nella prima partita, doppietta oggi. A passare in vantaggio per primo, a dire il vero, è il Palace: gol di Zaha, ben servito da Eze, poco dopo la mezz’ora. Ma Osimhen pareggia a stretto giro di posta con una magia (controllo volante in area, palleggio e splendido destro incrociato al volo), prima che Raspadori, subentrato all’intervallo, completi l’opera con una doppietta: bellissima botta sotto l’incrocio prima, zampata di rapina su cross di Zanoli poi. Il terzo impegno, il primo in Italia, sarà ancor più probante: sabato prossimo, 17 dicembre, al Maradona arriveranno gli spagnoli del Villarreal.

Video: Highlights e gol Napoli-Crystal Palace 3-1

Ecco gli highlights e il video dei gol dell’amichevole Napoli-Crystal Palace 3-1

La cronaca in 6 momenti chiave

22′ – Eze calcia al volo dall’ingresso dell’area dopo una bella combinazione Olise-Schlupp, con Meret costretto a rifugiarsi in angolo.

33′ – GOL DEL CRYSTAL PALACE. Bel tocco di Olise per Zaha, che si presenta davanti a Meret e lo batte con un interno destro imprendibile. Napoli sotto.

35′ – GOL DEL NAPOLI. Magia in area di Osimhen, che mantiene un pallone non si sa bene come, lo palleggia e poi lo gira al volo alle spalle di Butland.

62′ – Palla recuperata nella propria metà campo da Ostigard, avanzata personale e destro da lontano che Butland deve schiaffeggiare in angolo.

64′ – GOL DEL NAPOLI. Stupendo destro sotto l’incrocio da fuori area da parte di Raspadori. Prodezza e Napoli in vantaggio.

82′ – GOL DEL NAPOLI. Zanoli vola sul fondo e centra un gran pallone radente: Raspadori va di prima intenzione e sorprende Butland.

Il migliore

Giacomo RASPADORI. Altre due prodezze, la terza e la quarta in pochi giorni. Entra e cambia la partita. Nonostante non sia un titolare, che avvio di stagione per l’ex talento del Sassuolo.

Il peggiore

Khvicha KVARATSKHELIA. Peggiore non in senso così negativo. Non fa le sue solite magie, ecco. Sale di tono nella seconda parte del primo tempo, ma concretamente incide poco.