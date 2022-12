Il Napoli vince ancora: battuto il Crystal Palace: Osimhen e Raspadori show – ll video dei gol

Il Napoli vince anche la seconda amichevole in Turchia: battuto il Crystal Palace per 3-1: gol di Zaha e doppietta di Raspadori e gol di Osimhen.

Il Napoli mette in mostra Giacomo Raspadori, che si conferma ancora di più gioiello azzurro. Dopo la doppietta all’Antalyaspor l’attaccante segna due reti anche al Crystal Palace. Gli azzurri così vincono anche la seconda amichevole della Winter football Series by Regnum. Spalletti ritorna al 4-3-3 in partenza con Osimhen, Politano e Kvaratskhelia in attacco ma deve fare a meno dei cinque giocatori reduci dal Mondiale, ma schiera il modulo più utilizzato nella prima parte di stagione con Juan Jesus in difesa, recuperato dopo lo stop con l’Antalyaspor.

NAPOLI-CRYSTAL PALACE: IL VIDEO DEI GOL

Il Napoli parte bene ma l’ingenuità in difesa spalanca le porte al gol di Zaha nel primo tempo al minuto 33. Ma Solo due minuti dopo il Napoli reagisce e trova la rete del pareggio con il gol capolavoro di Osimhen, bravo a controllare e calciare al volo. Nel secondo tempo Spalletti dà spazio a Raspadori e Simeone, ma pure a Zanoli, Gaetano e Barba, al posto di Juan Jesus, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka e Osimhen.

Il tecnico si mette con il 4-4-2. A fare la differenza, però, è ancora Giacomo Raspadori che segna prima la rete del 2-1 con un tiro bellissimo all’incrocio dei pali, poi sigla la sua doppietta personale, con un gol da attaccante d’area di rigore. Il Napoli al termine del match farà ritorno in Italia e continuerà la preparazione, poi ci sarà l’amichevole del 17 dicembre col Villareal allo stadio Diego Armando Maradona, mentre quella con il Lille è ancora da confermare.