Raspadori altra magia: gol fantastico col Crystal Palace – VIDEO

Giacomo Raspadori ha segnato il gol del vantaggio del 2-1 durante la sfida Napoli-Crystal Palace, seconda amichevole in Turchia.

Una rete bellissima quella di Giacomo Raspadori messa a segno col Crystal Palace. Il giocatore ex Sassuolo è entrato in campo nel secondo tempo nel ruolo di trequartista. Raspadori ha sfruttato un ottimo recupero palla di Gaetano, ha ricevuto palla ed ha puntato la porta. Al limite dell’area, Raspadori ha guardato la porta ed ha sfruttato il movimento di Simeone che ha portato via gli avversari.

A quel punto Simeone ha lasciato partire un tiro forte e preciso, segnando il gol del 2-1 col Crystal Palace. Una rete davvero bellissima quella del calciatore del Napoli che aveva messo a segno anche una doppietta con l’Antalyaspor, dimostrando di essere in ottima forma ed in fiducia.