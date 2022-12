Napoli-Crystal Palace: Dazn e Sky in crash, tifosi infuriati

Napoli-Crystal Palace problemi tecnici di trasmissione della partita, con lo streaming di Dazn e Sky che è andato in crash.

La trasmissione è stata interrotta intorno al 70′, sullo schermo degli spettatori è apparsa la scritta: “Interruzione serviio. Ci scusiamo per il problema tecnico. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio”.

Il messaggio è rimasto sullo schermo per cinque o sei minuti, ma subito è scoppiata la polemica sui social. Soprattutto per gli utenti Sky che hanno pagato 9,99 l’amichevole e si sono lamentati per l’interruzione. Fortunatamente l’interruzione del servizio di trasmissione di Dazn durante Napoli-Crystal Palace è durata solo pochi minuti. Al recupero della linea è stato spiegato che il problema è stato dovuto alla forte pioggia ed al vento che si è abbattuta su Antalya in queste ore.

In effetti anche Napoli-Cyrstal Palace è cominciata sotto pioggia battente e forte vento. Poi durante la partita la pioggia è scemata, fino a cessare del tutto.