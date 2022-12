Napoli tutto su Bereszynski, scambio Zanoli con la Sampadoria. Giuntoli al ritorno da Genova

Il Napoli punta su Bartos Bereszynski giocatore di proprietà della Sampdoria: pronto lo scambio con Alessandro Zanoli.

La formazione di Luciano Spalletti è prima in classifica con 8 punti di vantaggio sulla seconda e vuole affidarsi all’esperienza per blindare la fascia destra. Zanoli ha 22 anni e deve ancora trovare la sua giusta dimensione, giocare con continuità e dare sfogo a tutte le sue qualità, anche sbagliare ma con serenità. La squadra partenopea non si può permettere giri a vuoto, nonostante il margine di vantaggio dia un minimo di respiro. Ma nel calcio nulla può essere dato per scontato.

Ed allora c’è Bereszynsky un over 30 con 300 partite in totale giocate di cui 200 in Serie A, a cui si aggiungono una cinquantina di partite con la Nazionale. Insomma l’usato garantito, l’esperienza in caso di emergenza.

Bereszynski al Napoli, Zanoli alla Sampdoria

Il Napoli vuole accelerare la trattativa. Corriere dello Sport fa sapere che Giuntoli è di ritorno da Genova dove vive, ma da dove porterà anche la relazione con i dettagli sul giocatore di proprietà della Sampdoria.

Lo scambio tra il Napoli e la Sampdoria con Bereszynski e Zanoli è ben intavolato. De Laurentiis dovrà sborsare 200 mila euro, ovvero la parte di ingaggio da gennaio a giugno. Mentre da lato Samp potrebbero avere l’esuberanza, la qualità e la voglia di mettersi in mostra di Zanoli pagando un ingaggio di circa 40 mila euro. Un bel risparmio, ma Corriere dello Sport scrive che Zanoli potrebbe anche restare un’altra stagione a Genova, sponda blucerchiata. Ma il Napoli ha messo in chiaro una cosa: Zanoli non sarà ceduto né a titolo definitivo, ma nemmeno in comproprietà. Tutto dovrà essere fatto solo in prestito, perché gli azzurri non vogliono rischiare di perdere un giovane su cui credono molto e che ha bisogno solo di giocare con continuità.