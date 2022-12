Fedele: “Giuntoli dirigente da top club”

Enrico Fedele incorona Cristiano Giuntoli attuale direttore sportivo del Napoli: “Viene dalla gavetta, ora è da top club”.

Si parla molto di Cristiano Giuntoli alla Juventus, sulla questione Fedele dice: “E’ un uomo di calcio, viene dalla gavetta. Oggi vedo tanti che assumono ruoli importanti che non hanno battuto i campi di terra, che capiscono il calcio e intravedono le doti del calciatore da semi-sconosciuti. Giuntoli queste cose le ha. La sua grande dote è quella di non mettersi mai contro il presidente, non è mai facile avere come interlocutore De Laurentiis. Un altro avrebbe già abbandonato, invece lui è stato molto bravo ad andare avanti. Si sta tornando al calcio di una volta, ai calciatori tecnici. Anche il Mondiale lo sta dicendo. Abbiamo preferito per anni quelli fisici, invece c’è la riscoperta dei tecnici, degli esterni d’attacco che creano superiorità numerica. Io so che lui ha un contratto lungo, merito di De Laurentiis che ha una rete di scouting incredibile. Giuntoli merita una grande società, ma il Napoli lo è“.

Poi aggiunge: “Giuntoli bravi solo con un budget ristretto? Credo che in una rivoluzione del calcio, in un’idea di ricostruzione bisogna capire come ripartire, e si deve ripartire da giocatori con prospettive“.