Onofri: “Osimhen? Forte ma c’è un prospetto che impressiona di più”

Claudio Onofri afferma che Victor Osimhen è forte ma c’è un prospetto che impressiona di più

Claudio Onofri si sofferma a parlare del momento che vive il Napoli. Ai microfoni di Radio Marte in ‘Forza Napoli Sempre’, l’ex allenatore del Genoa afferma che è difficile riagguantare in classifica gli azzurri: “Difendere il vantaggio che il Napoli ha in classifica non è cosa semplice, ma se la squadra continua ad esprimere il calcio di Spalletti allora sarà tosta per le inseguitrici raggiungerla. Secondo me il Napoli è la squadra più forte del campionato, quella che gioca meglio”. Ha evidenziato l’ex allenatore del Genoa e talent scout di primo livello.

Per Onofri il Napoli è la squadra più forte del campionato

Onofri ha poi proseguito: “Ottima la decisione di Spalletti di mettere Kvaratskhelia anche a destra, cosa che gli dà un ventaglio di possibilità enorme. Come prospetto futuro, Kvara può diventare qualcosa di grandioso. Kvaratskhelia impressiona più di Osimhen per via dell’età e del fatto che era uno sconosciuto. E’ un fuoriclasse”.

“La sua lucidità, una volta saltato l’uomo, di alzare la testa e indicare il pallone a quello più smarcato, è unica”. Ha concluso l’ex allenatore del Genoa.