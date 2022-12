GAZZETTA – La Juve vuole la scossa con Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo

La Juve ha messo gli occhi su Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, il dirigente del Napoli è in pole nelle preferenze bianconere.

Si parlava già da un po’ di tempo di dell’idea Giuntoli in casa Juventus, ma ora il corteggiamento è diventato ancora più pressante. Causa dimissioni del vecchio Cda la società bianconera deve correre ai ripari. Certo la situazione è tutt’altro che tranquilla dalle parti di Torino, visto che la Procura ha aperto un’inchiesta che fa tremare la Juve. Contestualmente anche la giustizia sportiva potrebbe intervenire con sanzioni pesanti, si parla addirittura di retrocessione, ma c’è chi chiede la radiazione. C’è poi la Uefa che indaga per possibile violazione del fair play finanziario. Insomma chi va ora alla Juve si lancia su una nave in piena tempesta.

Giuntoli: lo vuole la Juve come direttore sportivo

Ma il fascino della Vecchia Signora potrebbe essere sempre quello giusto. Così secondo Gazzetta le potenzialità della società di attrarre grandi dirigenti e calciatori resta immutato. La scelta si concretizzerà tra gennaio e marzo, fa sapere il quotidiano sportivo.

La Juve ha puntato Giuntoli come direttore sportivo. Il dirigente ora al Napoli andrebbe a sostituire Federico Cherubini che andrebbe nel ruolo di direttore generale. “In quel caso occhio a Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato delle grandi intuizioni del Napoli (Kim e Kvaratskhelia sono solo due esempi), già in passato nei pensieri della Juventus. L’eventuale ingaggio di Giuntoli, a cui verrebbe affidata l’area sportiva, sarebbe comunque accompagnato da un d.g./a.d..“. Insomma quando c’è da cambiare e ripartire la Juve guarda sempre al Napoli. Lo fece quando decise di comprare Higuain, lo ha fatto quando ha preso Maurizio Sarri, ora vorrebbe farlo con Giuntoli. Il direttore sportivo nelle ultime dichiarazioni ha detto di trovarsi benissimo al Napoli e di avere un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis, vedremo se non subirà il fascino bianconero.