Napoli, pronto un grande colpo da 25 milioni per gennaio

Il Napoli ha messo le mani su Ilic, centrocampista serbo in forza al Verona, De Laurentiis potrebbe portarlo in azzurro già a gennaio.

Ivan Ilic potrebbe arrivare al Napoli a gennaio, secondo quanto riporta sky sport 24, De Laurentiis vorrebbe anticipare l’arrivo del centrocampista serbo del Verona.

“Ivan Ilic è uno dei centrocampisti nel mirino del Napoli. Classe 2001, il serbo è già oggetto di una trattativa tra i partenopei e il Verona, club che ne detiene il cartellino. De Laurentiis potrebbe acquistarlo già a gennaio per poi portarlo a casa il prossimo agosto. Una sorta di operazione Rrahmani 2.0: il centrale è stato acquistato dal Napoli nel 2020 con la medesima formula. L’operazione si può chiudere già a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni”.

Napoli, Bereszyński e Ndombele

La redazione di Sky Sport sul mercato del Napoli ha poi aggiunto: “Bereszyński potrebbe presto lasciare la Sampdoria per passare al Napoli. L’operazione coinvolgerebbe anche il passaggio di Zanoli ai blucerchiati, con ritorno di Contini a Napoli per fare il vice di Meret.

Il Napoli guarda anche in Bundesliga per il mercato, piacciono Marcus Thuram (in scadenza con il Borussia Monchengladbach), Evan N’Dicka (in scadenza con l’Eintracht Francoforte) e Benjamin Sesko (di proprietà del Lipsia, in prestito al Salisburgo fino a fine stagione).

Sirigu piace alla Salernitana che è alla ricerca di un portiere d’esperienza dopo il recente infortunio occorso a Luigi Sepe. Nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi una di queste trattative.

La TV satellitare si sofferma anche sul possibile riscatto di Ndombele: “Rendimento sempre in crescita per Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è arrivato al Napoli gli ultimi giorni dello scorso mercato estivo. Un inizio con la necessità di rodare e trovare la condizione migliore. Dopo qualche settimana ci è riuscito ed è entrato nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Difficile rubare una maglia da titolare con un avvio pazzesco di Anguissa, Lobotka e Zielinski, ma l’ex Lione ha saputo sfruttare le sue occasioni.

Ndombele, di proprietà del Tottenham, è arrivato a Napoli in prestito oneroso (500 mila euro) con il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una cifra che difficilmente il Napoli andrà ad investire, considerando soprattutto la politica societaria. Un altro ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio, dato che oggi il Napoli ne paga meno della metà, ovvero 2,5 milioni di euro, mentre il resto è a carico degli Spurs.

Una soluzione potrebbe essere cercare un punto di incontro con il club inglese, abbassando la cifra dell’acquisto a titolo definitivo non andando oltre i 20 milioni. Lo stesso varrebbe per l’ingaggio, dato che Ndombele a Napoli non potrebbe guadagnare 8 milioni. Dalla sua, però, il Tottenham punta sull’esperienza ai piedi del Vesuvio per rilanciare un calciatore che tre anni e mezzo fa pagò 70 milioni di euro”.