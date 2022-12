Salvione: “Napoli, Ilic e Demme ecco tutta la verità”

Pasquale Slavione parla di Diego Demme e Ivan Ilic in vista delle operazioni di mercato del Napoli durante la finestra di gennaio.

Napoli-Salernitana: è il derby di mercato in Turchia nel nome di Demme. Già: considerando il ruolo che Lobotka è stato capace di ritagliarsi, il collega è diventato uno dei profili più gettonati di questa fase di avvicinamento alla parentesi invernale degli affari del calcio.

Giuntoli, nel frattempo, studia obiettivi per il centrocampo nel caso in cui dovesse liberarsi un posto a gennaio: Ivan Ilic del Verona piace molto, anzi moltissimo, e infatti l’operazione potrebbe anche ricalcare quella di Rrahmani: ovvero, acquistare subito per poi integrare in rosa in estate. Occhi anche sul croato del Salisburgo e della Nazionale, Luka Sucic. Spalletti in conferenza stampa ha spiegato: “Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide”.

SALVIONE SU DEMME E ILIC

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ai microfoni di 1 station Radio ha spiegato:

“Possibile trasferimento di Demme alla Salernitana: nessun colpo in entrata per il Napoli? “C’è il forte interesse degli azzurri per Ilic, mostrato già nelle ultime settimane. Avanza, infatti, la possibilità di intervenire sul calciatore con una doppia ipotesi. Innanzitutto, Ivan potrebbe restare a Verona, una volta ingaggiato dai campani; oppure potrebbe accasarsi subito al Napoli già a partire dalla finestra invernale di calciomercato“.

Salvione ha poi aggiunto:”Quello di Ilic è soltanto uno dei nomi più caldi tra quelli seguiti dal club. Anche Susic è un nome molto chiacchierato. Se dovesse lasciare il Napoli, Demme sarebbe un grande colpo per la Salernitana. È difficile che possa ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo azzurro, soprattutto se si considera le capacità da mago di Lobotka. Dunque, il Napoli potrebbe intervenire sul mercato ed ingaggiare Ilic, o puntare su Gaetano e rinnovargli la fiducia”.