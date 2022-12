Venerato: “Malinovskyi, Guler, Buchanan, Kadioglu, Ilic: ecco tutta la verità”

Ciro Venerato dice tutta la verità sui nomi di Malinovskyi, Guler, Buchanan, Kadioglu e Ilic avvicinati al Napoli

Il Napoli si allena ad Antalya, in Turchia, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non smette di pensare al mercato. Cosa potrà muoversi a gennaio o luglio? Ce lo spiega Ciro Venerato, giornalista RAI, ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Cragno? Arrivano smentite, perché il Napoli non è mai stato interessato al calciatore. La società ha deciso di restare con i propri portieri. E Kadioglu? “Il Napoli segue soltanto il ragazzo. Non ha mai trattato questo calciatore, è stato suscitato anche fastidio per le dichiarazioni del padre, che ha associato il nome del figlio alla società azzurra. Prezzo e qualità non vanno di pari passo. È un buon giocatore, ma il Napoli non farà l’operazione per questo calciatore ad oggi. Come mi arrivano smentire per Guler, il quale non è mai rientrato nel database del Napoli e nei parametrici tecnici del club, a differenza di Kadioglu”.

Venerato ha poi aggiunto: “Anche Buchanan è entrato nel database dello scouting azzurro, ha giocato un buon Mondiale, ma se il Napoli dovesse rimpiazzare eventualmente Lozano a giugno, punterebbe su un calciatore di livello decisamente superiore rispetto al canadese”.

Ciro Venerato racconta la verità sull’interesse per Ruslan Malinovskyi

“E l’affare Malinvoskyi? Fu trattato da Giuntoli prima del trasferimento all’Atalanta, il Napoli mi confermò che piaceva questo profilo. All’epoca l’agente Parisi ebbe contatti con Giuntoli. È un grande calciatore, ha una ‘castagna’ spaventosa, è molto tecnico. Tutto può succedere, ma ad oggi non c’è assolutamente nulla; tuttavia, Antonelli avrà parlato a Giuntoli dell’ucraino, anche perché saprà sicuramente dell’avvicinamento sensibile da parte della società azzurra. Questo è un calciatore da grande club. Mi auguro che il Napoli possa pensarci realmente, Ruslan ha sempre fatto il suo in terra orobica, potrebbe essere funzionale all’idea di gioco del Napoli”.

“Prima di abbinare calciatori al club, è necessario conoscere i parametri i quali rientrano nel sistema di gioco di Luciano. Condivido i dubbi circa la valutazione fisica su Ilic, non sarebbe funzionale al Napoli odierno. Ilic è stato valutato, ma non è ritenuto non adatto per il gioco del Napoli, non potrebbe rimpiazzare Zielinski resta solo un rumor di mercato. Se dovesse vincere lo scudetto, la squadra diventerebbe un top club e di conseguenza non potrebbe ingaggiare dei ragazzini”.