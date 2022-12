Napoli progetto futuro: Ilic, Pafundi, Samardzic ed il fenomeno turco

Il calciomercato del Napoli guarda al futuro con i nomi di Pafundi, Ilic, Samardzic, ma anche di Guler e Kadioglu Fenerbahce.

C’è chi si può permettere di guardare con serenità agli anni che verranno, perché con coraggio e tra tante polemiche, in estate ha operato in modo da salvaguardare il bilancio, costruendo comunque una squadra altamente competitiva. Non si sa ancora come finirà la stagione, ma va dato atto ad Aurelio De Laurentiis e cristiano Giuntoli di aver compiuto un mezzo miracolo. Lasciar partire Mertens, Ospina, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ghoulam, senza batter ciglio non sarebbe stato facile per nessuno. Invece il Napoli ha costruito una rosa forse ancora più forte, con nuove idee e costi contenuti.

Calciomercato Napoli: Pafundi e Guler per guardare al futuro

Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato che verrà della squadra partenopea, che a gennaio farà qualche colpo solo se si dovesse presentare un’occasione più che ghiotta. In mezzo al campo, nel ruolo di regista, piace Ivan Ilic 21 anni di proprietà del Verona. “Dei profili seguiti forse è quello più vicino auna eventuale operazione, visto che Diego Demme potrebbe decidere di lasciare il Napoli (piace a Monza e Salernitana in Serie A ) per a vere più spazio. Comunque resterà un obiettivo pure in estate” scrive Gazzetta.

Per il centrocampo c’è Lazar Samardzic dell’Udinese, classe 2002 e gande qualità. Piace molto a Luciano Spalletti che lo ha paragonato a Zielinski. De Laurentiis ne sta parlando con Pozzo.

Ma il Napoli è interessato pure a Simone Pafundi, sempre dell’Udinese, classe da vendere a soli 16 anni. Mancini lo ha fatto già debuttare in Nazionale. Cresciuto nel mito di Maradona, con la famiglia tifosa del Napoli e partenopea nel sangue, può avere grosse chance di vestire l’azzurro.

Poi c’è il capitano turco. Cristiano Giuntoli segue Ferdi Kadioglu, come ammesso anche dal papà del giocatore di 23 anni. Ma il vero obiettivo del Napoli è Arda Guler, sempre del Fenerbahce. Giocatore sontuoso dal punto di vista tecnico, un attaccante capace di fare la differenza già a 17 anni.