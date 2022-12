De Laurentiis ‘promuove’ Hamsik, il futuro da dirigente del Napoli è dietro l’angolo

Aurelio De Laurentiis esalta le qualità umane di Marek Hamsik, campione dentro e fuori dal campo, per lui parla di ruolo da dirigente al Napoli.

Una voce che oramai circola da tempo, quando Hamsik appenderà gli scarpini al chiodo si apriranno le porte del ruolo dirigenziale. Lo slovacco ha mantenuto un rapporto stretto con la tifoseria azzurra e con la società, anche dopo che ha lasciato la maglia azzurra. Non è un caso che De Laurentiis abbia parlato del giocatore in maniera estremamente positiva, commentando anche i fatti di casa Juventus. Hamsik è un esempio di professionalità e rappresenta la rinascita del Napoli, colui che insieme a gente come Lavezzi e Cavani, ha trascinato la squadra azzurra dopo la risalita in Serie A.

De Laurentiis parla di Hamsik: ruolo da dirigente al Napoli?

“È una colonna della nostra e della mia storia napoletana, io da 18 anni sono col Napoli e lui è stato un capitano esemplare e una persona formidabile. Ce ne fossero come lui” ha detto Aurelio De Laurentiis parlando di Hamsik, ecco perché si pensa al ruolo di dirigente del Napoli per lo slovacco. Sarebbe il primo giocatore, dopo Grava, ad assumere un ruolo dirigenziale all’interno della società che ha un organigramma molto snello.

Una figura come quello di Hamsik potrebbe essere giusta come team manager, magari per fare da nodo tra società e squadra. Una intermediazione che rappresenti estrema professionalità, senza alcuna sbavatura. In questo modo si potrebbero evitare cortocircuiti come quelli del passato (vedi l’ammutinamento). In ogni caso Hamsik al Napoli avrà sempre le porte aperte, come si è capito anche dall’ultima visita che ha fatto agli azzurri che si allenano in Turchia in vista dei tre test match che faranno da apripista per il ritorno alle gare ufficiali il 4 gennaio 2023.