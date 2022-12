SKY – Napoli, il mercato ruota intorno a Demme. La verità su Kessie e Buchanan”

Focus sul calciomercato del Napoli. Luca Marchetti racconta i movimenti del club azzurro da Demme a Kessie e Buchanan.

Il calciomercato di Gennaio potrebbe offrire qualche buon affare agli azzurri. Il club di De Laurentiis ha da tempo acceso i radar alla ricerca di nuovi Kavara, intanto tiene banco il futuro di Diego Demme. Il suo agente Marco Busiello è stato chiaro:

“Vogliamo capire quali possano essere le situazioni migliori per il futuro di Diego. Si rende conto che gli azzurri sono una macchina perfetta e trovare spazio non è facile“.

NAPOLI, DEMME IN BILICO

Sul mercato invernale del Napoli è intervenuto Luca Marchetti. Il giornalista di Sky Sport ai microfoni di radio Marte ha spiegato:

“Il mercato del Napoli ruota intorno alla posizione di Demme? Sì, in qualche modo è così. Lui sta bene a Napoli, il club non vuole cederlo, bisogna capire quale saranno le sue scelte. Demme sta bene anche nel gruppo, c’è da capire se preferisce rimanere per provare a scrivere un pezzo di storia del Napoli oppure se intende andare a giocare con continuità per rilanciare il suo ego”.

“In Italia la Salernitana si è mossa per prima, ma sino al 31 gennaio le strategie di vari club possono cambiare. In ogni caso se il Napoli lo cedesse andrebbe a prendere un sostituto. Nel caso in cui arrivasse un’offerta allettante per lui e per il club potrebbero cambiare le carte in tavola”.

KESSIE E BUCHANAN

Luca Marchetti ha poi aggiunto: “Kessie? Non credo proprio… Il Napoli su Buchanan del Bruges? Sicuramente è un talento tra i più interessanti e su cui non mi sorprenda che ci sia anche il Napoli. Un vice Di Lorenzo? Non penso serva, anche perché in rosa c’è un ragazzo interessante come Zanoli“, ha concluso l’esperto di calciomercato delle reti SKY.