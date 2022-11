Annuncio clamoroso di De Maggio: “Frattesi al Napoli a gennaio: sostituirà Demme”

De Maggio sorprende tutti e rivela che Frattesi potrebbe arrivare al Napoli a gennaio per sostituire Demme

Valter De Maggio lancia una vera e propria bomba per il mercato invernale del Napoli. Secondo il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli punta dritto su Davide Frattesi nel caso in cui Diego Demme dovesse andare via a gennaio. Nella parte finale di Radio Goal, il giornalista ha indicato a chi è interessato il Napoli per sostituire l’italotedesco che sembra essere in procinto di lasciare il Napoli a causa del minutaggio ridotto al lumicino.

Annuncio clamoroso di Valter De Maggio che rivela che il Napoli punterà su Frattesi

Secondo il giornalista il Napoli sta velocizzando la trattativa per portare Davide Frattesi a gennaio. Il centrocampista attualmente è di proprietà del Sassuolo di cui è uno degli elementi maggiormente rappresentativi con ben quattro da inizio campionato, nonostante gli stenti della squadra neroverde in questa stagione.

“Frattesi al Napoli subito. Parte Demme, l’indiziato è lui. Frattesi a gennaio: questo è l’obiettivo del Napoli”: queste le parole di Valter De Maggio a Radio Goal. Quindi, a differenza di quanto è stato detto in precedenza, il club azzurro non sarà assente così come ci si immaginava ed invece puntellerà i reparti che resteranno scoperti.