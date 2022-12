Repubblica – Cessione Napoli, la strategia di De Laurentiis alla proposta miliardaria

Dal Messico arriva una proposta per la cessione del Napoli per 1 miliardo di euro, Aurelio De Laurentiis non vuole cedere.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricevuto un’offerta da 1 miliardo di euro per cedere il Napoli. È questa la notizia che da ieri rimbalza sui media di tutta Italia e non solo. Il Napoli è un esempio virtuoso di gestione finanziaria e sportiva e fa gola a tantissimi investitori. Quindi non deve sconvolgere che ci sono tanti fondi interessati all’acquisto del club.

Ma strategia di Aurelio Laurentiis è quella di tenere un profilo basso. In questo momento il Napoli è volato in Truchia dove affronterà una preparazione importante, con due amichevoli, in vista della ripresa del campionato. Il presidente del Napoli ha manifestato l’intenzione di non vendere la SSCN. Un profilo basso che serve anche per tenere la squadra al riparo da ogni possibile speculazione.

L’obiettivo è quello di giocarsi la vittoria dello scudetto fino alla fine, anche perché il Napoli di Spalletti ha 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e vuole incrementare ancora di più questo vantaggio. “Niente deve interferire con la lotta per lo scudetto e gli undici giorni di ritiro appena cominciati saranno fondamentali per ripartire di slancio a gennaio. Ad Antalya non ci sarà nemmeno lo storico magazziniere Tommaso Starace, che è rimasto insolitamente in ferie a Castel Volturno: mancheranno la sua esperienza, il suo ruolo di collante nello spogliatoio e pure il

suo caffè. Nello stesso resort ci sarà al lavoro fino a mercoledì con il suo Trabzonspor pure Marek Hamsik. Sono (quasi) tutti in Turchia” scrive Repubblica.