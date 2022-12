Napoli, nuova offerta di un investitore messicano: sul piatto 1 miliardo di euro

Il Napoli ha ricevuto una nuova offerta di un investitore messicano, sul piatto infatti c’è 1 miliardo di euro per acquistare il club

Una offerta clamorosa è arrivata ad Aurelio De Laurentiis. Un investitore americano ha infatti presentato una proposta da circa 1 miliardo di euro per acquistare il Napoli. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza e Calcio e Finanza, sul dossier Napoli ci sarebbero diverse attenzioni da parte di fondi e investitori. A quanto pare un potenziale acquirente del Paese americano ha intenzione di anticipare tutti i competitor mettendo sul piatto un’offerta da quasi un miliardo. Cifra importante per un club che ha chiuso il bilancio del 2021 in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni.

Ora resta da capire quale sarà la risposta di Aurelio De Laurentiis che in estate aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta di 2.5 miliardi di euro per il club e difficilmente cederà il Napoli ora che è al primo posto in classifica, con possibilità di vincere lo scudetto e fare strada in Champions League. La stagione azzurra è iniziata nel migliore dei modi e si avvicina sempre di più di rivivere una stagione vincente come manca dai tempi di Maradona.