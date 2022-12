Vettosi: “Napoli, offerta dal Messico? Ecco la verità e quanto vale il club”

Fabrizio Vettosi si sofferma sulla notizia dell’offerta dal Messico per il Napoli. L’esperto di economia racconta la verità e quanto vale il club

Fabrizio Vettosi ha detto la sua sull’offerta dal Messico per il Napoli. A Radio Marte, durante Forza Napoli Sempre, l’esperto di economia commenta le voci di Milano Finanza sulla potenziale offerta: “Proposta da 1 miliardo di euro? Conosco bene chi ha scritto l’articolo, siamo in contatto costante: è una persona brava e capace, molto seria, ma è pur sempre un giornalista… Mi ha chiamato e mi ha chiesto lumi. In questo momento, gli interessi generali per l’industria del calcio sono tanti. Quando accade questo, non si fa più riferimento ad investitori professionali ma anche a patrimoni personali. Ecco, è molto facile che arrivino degli interessi, ma è altrettanto raro che si concretizzino”.

Vettosi commenta l’offerta di un investitore messicano per il Napoli

Vettosi ha poi proseguito: “Manca la liquidità o dipende dalle dichiarazioni recenti di De Laurentiis, che si è detto non disposto a vendere a meno di cifre altissime? Siamo chiaro: voi tutti saprete che il Napoli è stato venduto solo a cessione ultimata. Ci sono tante voci, alcune anche serie, ma tante volte restano allo stato primordiale. Pure manifestazioni di interesse, insomma, ma senza impegno d’acquisto. Anche quella che arriva dal Messico è una manifestazione di interesse: forse la più alta, ma la verità è che resta tale”.

“Bisogna capire, poi, questo miliardo di euro a cosa sarebbe riferito, come pacchetto d’acquisto. Quanto vale il club, ad oggi? Oggi il prezzo può essere più alto del valore perché c’è richiesta per questo asset. Non mi meraviglierei, quindi, se il prezzo oscillasse tra i 700 mila euro ed il miliardo”.