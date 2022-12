Napoli, oggi comincia la seconda parte di stagione: obiettivo scudetto

Il Napoli vuole lo scudetto, oggi vola in Turchia ad Antalya, gli azzurri giocheranno due amichevoli. Spalletti vuole recuperare forma fisica e mentale.

Una stagione lunga e stressante quella a cui sono stati e saranno sottoposti i calciatori. La sosta per i Mondiali ha intasato ed intaserà i calendari, sottoponendo gli atleti a stress continui, sia di natura fisica che mentale. Questo fa aumentare gli infortuni ed è inevitabile. Ecco perché la sosta è stata benedetta da Luciano Spalletti, che in Russia ha già avuto a che fare con una stagione spezzata a metà e sa che durante la pausa si possono gettare le basi per partire di nuovo alla grande.

Come ha sottolineato anche il dottor Canonico la squadra è arrivata spremuta alla partita con l’Udinese, quindi ora bisogna lavorare per recupeare.

Napoli allenamento in Turchia, lo scudetto è il grande sogno

Ecco quanto scrive Repubblica sul piano di azione dello staff tecnico e medico azzurro: “Gli azzurri fisseranno il loro quartier generale in un resort a cinque stelle di Belek – località sul mare nei pressi di Antalya – scelto da Spalletti per gettare le basi della volata scudetto. Nei prossimi giorni infatti il tecnico e il suo staff sottoporranno la squadra a un ciclo di allenamenti intensi, per una sorta di remake della brillante preparazione estiva ( tra Dimaro e Castel di Sangro) che ha dato brillantissimi risultati in campionato e in Champions League. Nei piani della capolista c’è un’altra partenza sprint dal 4 gennaio, quando la stagione riprenderà con la trasferta di Milano sul campo dell’Inter“.

Il Napoli è in lotta per lo scudetto ed ovviamente punta alla vittoria finale. Quindi non si vuole lasciare nulla al caso, nemmeno dal punto di vista di investimenti. Giuntoli sonda il mercato, si fa con insistenza il nome di Frattesi, ma anche quello di Samardzic, anche se in questo caso sarebbe un obiettivo per giugno, eventualmente da mettere in cassaforte già a gennaio.