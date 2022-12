“Il Napoli è nella situazione ideale per essere venduto” c’è chi tenta De Laurentiis

Cessione Napoli, ne parla Corriere dello Sport che riporta una frase importante: “Il club è nella posizione ideale per essere venduto“.

Nella giornata di ieri Milano e Finanza ha riportato la notizia dell’interesse da parte di un investitore messicano pronto ad investire 1 miliardo di euro per comprare il Napoli. Una cifra enorme, ma soprattutto un’altra voce sulla cessione della SSCN. Solo qualche settimana fa proprio Corriere dello Sport aveva fatto sapere che Mergermarket, la bibbia degli investitori, riportava di un interesse concreto di fondi americani per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Insomma l’interesse cresce, la notizia corre oramai da mesi, da quando si parlava dell’interesse di Bezos di Amazon e tutti davano per pazzi coloro che scrivevano o dicevano queste cose.

Cessione Napoli: le novità

“Il Napoli si trova nella situazione ideale per essere venduto. Il club ha intenzione di costruire un nuovo stadio e potrebbe anche considerare proposte di private equity e il finanziamento esterno” è questa la considerazione di cui gode il Napoli di Aurelio De Laurentiis negli ambienti finanziari. Lo stesso patron azzurro ha fatto sapere che in passato gli sono stati offerti 900 milioni di euro per cedere il Napoli, ora la cifra è arrivata ad 1 miliardo di euro.

Fino ad ora De Laurentiis ha sempre detto che il Napoli non si tocca, ma è chiaro che certe cifre possono far vacillare chiunque. Anche perché perla famiglia De Laurentiis ci sarebbe sempre il Bari, ma soprattutto perché farebbe una plusvalenza quasi totale. Per ora non è arrivato nessun commento da parte della società su queste voci di acquisto, scegliendo un basso profilo. Ma di certo la considerazione del Napoli che hanno gli investitori, deve far capire ancora di più quanto sia sana dal punto di vista economico la società. Indirettamente risponde anche a chi paragona in maniera fantasiosa la situazione della Juve con quella del Napoli.