Il padre di Kadiouglu: “Lo cerca il Napoli”, ma Giuntoli punta un baby fenomeno

Il Napoli sta cercando Ferdi Kadioglu giocatore di 23 anni che può giocare in tre ruoli diversi, è di proprietà del Fenerbahce.

A confermare l’interesse della società di Aurelio De Laurentiis è il papà di Ferdi Kadioglu, Feyzullah che ha fatto sapere: “Ci hanno cercato, così come il Milan“. Al momento nessuno si sbilancia, anche perché la trattativa non andrà in porto nella sessione di mercato invernale. “Ci fa piacere l’interesse di questi club ma la priorità rimane il Fenerbahce” ha detto il papà di Kadiouglu. Cristiano Giuntoli da tempo sta seguendo tre talenti del Fenerbahce e uno di questo è sicuramente Ferdi Kadioglu, giocatore di grande potenza fisica che può giocare in tre ruoli, non solo in difesa ma anche a centrocampo.

Napoli: Kadiouglu e Guler

Ma uno degli obiettivi principali di Giuntoli è senza dubbio Arda Guler. Diciassette anni e talento puro, uno di quei giocatori che possono illuminare la platea e su cui la società partenopea ha messo gli occhi addosso oramai da tempo. Il direttore sportivo vuole fare di tutto portarlo in azzurro. Di Arda Guler al Napoli si parla oramai da tempo e lo scouting partenopeo continua a seguirlo con grande attenzione, perché nonostante la giovane età ha tutto per fare carriera.