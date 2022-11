Arda Guler al Napoli, Giuntoli fa sul serio: è considerato un fenomeno

Cristiano Giuntoli vuole portare al Napoli Arda Guler, talento assoluto del calcio turco di proprietà del Fenerbahce.

Il Napoli è pronto partire per la Turchia, terra dove stanno esplodendo tanti giovani talenti. Cristiano Giuntoli ne segue almeno tre, tutti del Fenerbahce. Ma quello più interessante e su cui la società sarebbe disposta ad investire più che volentieri è Arda Guler. Il giovane attaccante ha nelle corde numeri incredibili, di alta scuola, che ha messo a disposizione del suo club già da quando aveva sedici anni. Ora di anni ne ha appena 17, ma di lui si parla come del Messi turco. Un paragone scomodo, ma che il giocatore riesce a sopportare mettendo a referto sempre ottime prestazioni, nonostante la giovanissima età.

Giuntoli vuole Arda Guler al Napoli: le ultime notizie di calciomercato

Gazzetta dello Sport sui movimenti di mercato della società partenopea: “Parliamo di un ragazzino che ha esordito nella Super Lega turca a 16 anni e mezzo, entrando nel finale e confezionando in 3’ in campo l’assist per sbloccare una gara ferma sullo 0-0. Talento eccellente, che ancora deve rinforzarsi fisicamente ma che Jorge Jesus sta facendo crescere senza eccessive pressioni o strappi. Da minorenne ha già segnato 5 gol in 17 presenze. E ha pure esordito in nazionale. Su questi talenti gli scouting del Napoli stanno già lavorando da tempo e sono fra i candidabili la prossima estate e anche più in là. La valutazione del ds Cristiano Giuntoli che poi girerà al presidente De Laurentiis è ancora prematura, magari se ne riparlerà in primavera“.

L’attenzione del Napoli per Arda Guler è massima, con Giuntoli che tiene sotto controllo i movimenti del talento turco, così come fatto in passato con Kvaratskhelia. Appena il club azzurro avrà l’opportunità di affondare il colpo lo farà. È come il caso di Pafundi, gioiello dell’Udinese che sogna di vestire la maglia azzurra.