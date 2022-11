Napoli, Giuntoli ha tre giocatori nel mirino: I dettagli

Napoli, la Lista di Giuntoli: tre giocatori nel mirino. Secondo Espn, gli azzurri starebbero guardato in casa Fenerbahce dopo gli affari che hanno portato in Italia due calciatori come Elmas e Kim.

Con il Napoli fermo per la sosta della serie A e l’Italia spettatrice dei Mondiali, tornano in primo piano le notizie che riguardano il calciomercato, anche se all’apertura di quello invernale manca ancora un mese e mezzo circa. Dopo la campagna acquisti estiva che ha portato a Napoli scommesse che si possono già dire vinte, c’è curiosità proprio per scoprire cosa farà Cristiano Giuntoli a gennaio. Soprattutto considerato che questo Napoli sembra già perfetto così com’è.

Napoli: tre obiettivi del Fenerbahce

Soddisfatto dagli acquisti di Elmas e di Kim, il Napoli guarda ancora in Turchia con tre profili che – secondo Espn – interesserebbero il direttore sportivo. Sono tre talenti del Fenerbahce, la squadra da cui sono arrivati per l’appunto Kim ed Elmas e con cui il Napoli ha dunque ottimi rapporti.

Gli osservati speciali sono Miguel Crespo, centrocampista classe 1996, Ferdi Kadioglu, anche lui centrocampista ma del 1999, e il 2005 Arda Guler, giocatore offensivo. In particolare su Crespo l’attenzione sarebbe notevole perché potrebbe essere il sostituto di Diego Demme, in caso di partenza di questo, e diventare il vice Lobotka.