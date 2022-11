Napoli su Frattesi, la mossa di Giuntoli per anticipare tutti a gennaio

Il Napoli ha messo nel mirino Davide Frattesi del Sassuolo. Giuntoli pronto a muoversi a gennaio per anticipare la concorrenza.

Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato dei giovani. Il club azzurro avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi del Sassuolo, lo riferisce TMW:

IL NAPOLI PENSA A FRATTESI

“Per Davide Frattesi la vera novità dell’ultim’ora si chiama Napoli. Gli azzurri, stanno seguendo con attenzione il centrocampista classe ’99, visto come possibile ciliegina sulla torta da regalare a Spalletti per inseguire il sogno Scudetto.

Nelle idee del ds Giuntoli c’è quella di perseguire l’affare in estate, ma la folta concorrenza pronta a muoversi a gennaio (che va oltre i confini nazionali, visto che Frattesi piace anche al Brighton di De Zerbi) può indurre il club campano ad anticipare i tempi. La richiesta di partenza del Sassuolo è tra i 20 e i 25 milioni di euro”.

Frattesi si propone come uno dei giocatori più in vista per il prossimo mercato di gennaio. Già cercato con insistenza dalla Roma nella scorsa sessione estiva, i giallorossi hanno intenzione di riprovarci in inverno, magari rimettendo sul piatto contropartite tecniche come Volpato o Bove. Più defilato il Milan, che si era mosso anch’esso in estate ma oggi sembra avere piani differenti colorati d’azzurro.