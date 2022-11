De Zerbi: “Il Napoli può vincere la Champions League, vi spiego perché”

Roberto De Zerbi esalta il Napoli di Luciano Spalletti, secondo il tecnico del Brighton la squadra azzurra può “vincere la Champions League“.

In casa Napoli c’è il sogno scudetto, ma in tanti sono convinti che il gioco del Napoli possa essere ancora più proficuo in Europa. La squadra di Spalletti nella fase a gironi ha vinto 5 partite e persa solo l’ultima con il Liverpool, quando il primo posto era già acquisito.

De Zerbi durante un intervento a SportItalia ha parlato anche del Napoli: “Secondo la mia opinione Spalletti è l’allenatore italiano più bravo. Ha idee chiare, ma è in grado anche di cambiare le squadre. Per me è stato un grande piacere quando è venuto ad assistere i miei allenamenti“.

Poi De Zerbi ha parlato anche di Raspadori protagonista con la Nazionale di Mancini: “Può giocare praticamente in ogni ruolo dell’attacco. È un giocatore vero, secondo me è una prima punta a tutti gli effetti. Dentro l’area di rigore ha una capacità incredibile di spostarsi il pallone sul destro e sul sinistro, calciando con grande forza e precisione. Con il Napoli ha fatto un gol in Champions League bellissimo in questo modo. A Sassuolo batteva i corner con il destro e con il sinistro senza fare alcuna differenza“.

Poi De Zerbi conclude: “Io credo che il Napoli possa vincere la Champions League. Lo dico perché vedo come gioca e perché ha un rosa davvero importante“. Il Napoli ritornerà a giocare in Champions League a febbraio, gli azzurri sfideranno l’Eintracht Francoforte agli Ottavi di Finale.