Napoli in Turchia – difficoltà organizzative, accordi last minute: ecco il motivo

Il Napoli andrà in Turchia a partire dal 1 dicembre, giocherà anche due amichevoli con l’Antalyasport ed il Crystal Palace.

La squadra di Spalletti sarà protagonista durante al Winter Football Series by Regnum. La partenza per la Turchia è stata in bilico fino all’ultimo momento, dato che ci sono state delle difficoltà organizzative importante.

Secondo quanto scrive Il Mattino, il problema più grave è stato rappresentato da terreni di gioco che ospiteranno gli azzurri ed altri cinque club. La società azzurra per verificare le condizioni del manto erboso ha inviato un suo agronomo di fiducia per un sopralluogo. Avere dei terreni in perfette condizioni è fondamentale per evitare problemi fisici, cosa che il Napoli vuole scongiurare ad ogni costo.

Napoli Tournée Turchia

All’ultimo momento sono stati trovati anche gli accordi per giocare due amichevoli. Il Napoli giocherà la prima il 7 dicembre contro l’Antalyasport all’Antalya Arena alle ore 18.45 italiane. Mentre il secondo test match sarà giocato contro il Crystal Palace il giorno 11 dicembre al Regnum Carya alle ore 16.00 italiane. Il ritorno in Italia del Napoli è previsto per il 12 dicembre, poi ci sarà l’amichevole allo stadio Diego Armando Maradona da giocare contro il Villareal di Albiol e Reina il giorno 17 dicembre. A quel punto tranne qualche giorno di pausa per le festività natalizie, ci si proietterà verso la gara con l’Inter del 4 gennaio.