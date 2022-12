Marchetti: “Napoli, ti consiglio un centrocampista USA. Se si chiamasse Zanolik…

Luca Marchetti consiglia al Napoli un centrocampista USA e poi dichiara che se si chiamasse Zanolik, il terzino destro avrebbe un’altra valutazione

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, si sofferma sulle recenti indiscrezioni relative al club partenopeo. Nel corso della puntata odierna del programma ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no’?, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, il giornalista dichiara: “Possibili affari in entrata per il Napoli? Dipende anche dalle uscite. In generale, bisogna capire se e quanto il Napoli abbia voglia di intervenire, in questi mesi di mercato, per rinforzare la rosa”.

Marchetti ha poi proseguito: “Ferdi Erenay Kadıoglu, terzino del Fenerbahce, interessa al Napoli ed anche il padre, in Turchia, ne ha dato conferma? E’ evidente che possa essere una delle piste da prendere in considerazione. Se fossi nei panni di Giuntoli, un investimento potrei anche immaginare di farlo, per quanto riguarda quel ruolo, ma bisogna confrontarsi quotidianamente su cosa ne pensi Luciano Spalletti di Alessandro Zanoli e delle garanzie che è in grado di dare”.

Marchetti consiglia un centrocampista USA che si sta mettendo in mostra ai Mondiali

“Io punterei comunque su dei giovani da far diventare grandi nel Napoli, non andrei su giocatori già fatti e finiti. Vedo troppa esterofilia, in alcuni casi. Se Zanoli si chiamava ‘Zanolik‘, nessuno pensava di sostituirlo…”.

Infine Marchetti parla dei talenti in vetrina al Mondiale: “Tajon Buchanan del Canada è un esterno forte e da Napoli? Io ho visto diversi ragazzi interessanti, come anche l’americano Yunus Musah, che sta facendo un grande Mondiale. Il problema di questi calciatori, purtroppo, è che costano tanto”.