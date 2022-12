Chiariello: “Scudetti regolari se la Juve ha truccato i conti? Un presidente denunciò tutto”

Umberto Chiariello si chiede se sono scudetti regolari qualora la Juve avesse truccato i conti e poi ricorda che un presidente denunciò tutto

Umberto Chiariello, giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli, discute del terremoto Juventus. Il cronista è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”: “Se i bianconeri hanno truccato i conti in maniera grave, al di là dell’alterazione di borsa, e se venisse dimostrato che ha truccato il lato sportivo con plusvalenze con certa colpevolezza, violando l’art.31 del codice di giustizia sportiva e che la Juventus ha vinto, in questi anni, spandendo e spendendo dovendo ripianare con le casse di famiglia oltre 700 milioni di perdite, sembrano regolari questi scudetti? Se per vincere, si truccano le carte, sono vittorie giuste? Accetto la superiorità della Juventus quando dimostra essere più forte in campo, economicamente, ideologicamente”.

Chiariello focalizza l’attenzione sulla regolarità degli scudetti

Chiariello ha poi proseguito: “Ma se devo pensare che in questi anni De Laurentiis, Lotito, Pozzo, Percassi, coloro che bene o male hanno rispettato le regole, se anche loro avessero fatto ciò che ha fatto Agnelli con tutta la sua banda? Oggi forse avremmo titoli in più e ci troveremmo a dover gestire inchieste, lui ne ha fatta una sola con Osimhen e gliela tirano dietro come fosse il reato dei reati, ma complessivamente in 18 anni possiamo dire che il Napoli ha rispettato le regole e forse è proprio per questo che non ha vinto?”.

“Gazzoni Frascara col suo Bologna retrocesse e denunciò tutto parlando di doping amministrativo. Provo repulsione per chi gioca a carte truccate. Domandiamoci: sono vittorie pulite? Il presidente della Liga Tebas denunciando la Juventus ai vertici internazionali, così come ha fatto per PSG e Manchester City, dicendo che devono pagare perché non hanno giocato seguendo le regole”. Ha concluso Chiariello.